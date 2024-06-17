غريفيث: القصف الإسرائيلي حوّل قطاع غزة إلى جحيم على الأرض!

فلسطين اليوم

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن القصف الاسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حوّل القطاع الفقير الخاضع للحصار إلى جحيم على الأرض.

وأضاف غريفيث في تصريحات له، اليوم الإثنين، إن توصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة الذين يقفون على حافة المجاعة أمر شبه مستحيل، مشيرا إلى أن المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة تعرضوا لضرر مفرط وهناك تسييس للمساعدات وسط انتشار الجوع والمرض.

وأشار إلى أن العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة في غزة قتلوا بأعداد غير معقولة.

وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن الأسلحة استمرت بالتدفق إلى إسرائيل من واشنطن ودول أخرى رغم التأثير المروع للحرب على المدنيين بغزة.