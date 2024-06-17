"الإعلام الحكومي": ارتفاع عدد شهداء الصحافة غزة إلى 151 صحفي وصحفية

فلسطين اليوم

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (151 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وقال "الإعلام الحكومي"، إن حصيلة شهداء الصحافة في غزة، ارتفعت بعد ارتقاء الشهيد الصحفي محمود قاسم.

يذكر أن الاحتلال الاسرائيلي يتعمد منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، استهداف الصحفيين ومعداتهم ومقرات عملهم، حيث دمرت القوات الإسرائيلية عشرات المكاتب والمؤسسات الصحفية إضافة إلى إصابة العديد من الصحفيين أثناء أدائهم واجبهم المهني في تغطية الأحداث ونقل صورة العدوان والجرائم للعالم.