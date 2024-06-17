شهيد بقصف مسيرة إسرائيلية مركبة جنوبي لبنان

فلسطين اليوم

استشهد مواطن لبناني، بقصف مسيرة إسرائيلية، ظهر اليوم الإثنين، مركبة مدنية قرب مدينة صور، جنوبي لبنان.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن مسيرة استهدفت سيارة عند أطراف بلدة الشهابية لناحية بلدة سلعا في قضاء صور، جنوبي لبنان. منوهة إلى تحرك سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف.

وصرح الدفاع المدني في جنوب لبنان، بأن شخصًا استشهد في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة سلعا جنوبي لبنان.

وفي سياق متصل، قصفت مدفعية الاحتلال اليوم أطراف بلدتي كفر حمام وراشيا الفخار، قضاء حاصبيا وأطراف بلدة شبعا بالقذائف الثقيلة، بالجنوب اللبناني.