إنشاء بؤرة استيطانية جديدة شمال رام الله

فلسطين اليوم

أنشأ مستوطنون صباح اليوم الإثنين، بؤرة استيطانية جديدة على أراضٍ فلسطينية خاصة تتبع للمواطنين في بلدة ترمسعيا، شمالي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال الباحث في شؤون الاستيطان، صلاح الخواجا، إن المستوطنين أنشأوا صباح اليوم بؤرة استيطانية جديدة شرقي ترمسعيا. مبينًا أنها أقيمت في أراضٍ تُصنف ضمن مناطق "ب".

وقال الخواجا، في تصريح صحفي، إن مشروعًا لشركة "طابو" الفلسطينية أقيم مؤخرًا في المنطقة المستهدفة والتي تعتبر منذ سنوات هدفًا للاستيطان.

ونوه إلى أن الأهالي طالبوا بتحويلها لمنطقة منشآت صناعية لتعزيز الوجود الفلسطيني الدائم "ولكن التلكؤ باتخاذ القرارات أبقى الأرض مستهدفة من قطعان المستوطنين".