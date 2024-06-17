تظاهرات وقطع طرقات في تل أبيب ومطالبات بانتخابات مبكرة

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام عبرية، إن متظاهرين إسرائيليون قطعوا طرقا رئيسية صباح اليوم الاثنين في مدينة القدس المحتلة وهرتسيليا، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة. منوهة إلى أنه من المقرر أن تنطلق التظاهرات بمناطق أخرى.

وأوضحت وسائل الإعلام أن التظاهرات شملت قطع الطريق "السريع 1" المؤدي للطريق "السريع 16" في مدينة القدس المحتلة.

وحسب موقع "واللا الإخباري" العبري، فقد أغلق متظاهرون آخرون الطريق "السريع 2" في هرتسيليا، كما عرقل المتظاهرون حركة المرور عند مفرق غازيت في الطريق السريع 65 جنوب فلسطين المحتلة، وعلى مفترق يافور قرب مدينة عكا المحتلة.

ونشر نشطاء وصحفيون إسرائيليون مشاهد متفرقة عبر "منصة إكس" للاحتجاجات المستمرة لليوم الثاني على التوالي ضد حكومة نتنياهو والمطالبة بـ "عقد صفقة تبادل مع حماس وإنهاء الحرب على غزة".

ووفق موقع "واللا"، فإنه من المتوقع أن تستمر التظاهرات على مدار اليوم، وأن تلحقها مظاهرة مسائية أمام الكنيست الإسرائيلي، تتبعها مسيرة احتجاجية ستتجه إلى منزل رئيس حكومة الاحتلال في شارع غزة بالقدس.