قوات الاحتلال تُواصل إغلاق معابر غزة لليوم الـ 43 على التوالي

فلسطين اليوم

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 43 على التوالي، احتلال معابر غزة وإغلاقها؛ لا سيما معبر رفح البري، ومنع سفر الجرحى والمرضى للعلاج أو إدخال أي مساعدات إنسانية للقطاع.

ويغلق الاحتلال معابر غزة، وتحديدًا "كرم أبو سالم" و"رفح"، منذ اجتياحه مدينة رفح جنوبي القطاع وسيطرته على معبري رفح البري وكرم أبو سالم، يوم 6 أيار/ مايو الماضي.

وحذرت العديد من المنظمات الإنسانية والإغاثية المحلية والدولية، من إغلاق معابر غزة، وطالبت بإعادة فتحها لتلافي حصول مجاعة بسبب انقطاع المساعدات، ولإنقاذ أرواح آلاف المرضى والجرحى.

كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في وقت سابق، من التأثير الكارثي والوضع المزري الذي يواجهه أطفال غزة بسبب إغلاق المعابر التي تمر منها المساعدات، والعمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في القطاع.

من جانبه، صرح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "لا نزال نطالب بفتح معبر رفح لتوفير احتياجات السكان خاصة في شمال القطاع؛ الذي يشهد وضعًا مأساويًا في ظل نقص الغذاء والأدوية".

وأردف: "أزمة الأمن الغذائي تتفاقم بمحافظات وسط وجنوب قطاع غزة، بسبب إطباق الحصار وإغلاق المعابر أمام دخول شاحنات المساعدات".

ونوه المكتب الإعلامي، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إلى أن الاحتلال يدمر صالات معبر رفح التي كان يستخدمها السكان للخروج من القطاع. مؤكدًا أن ذلك "جزء من جرائم الاحتلال في قطاع غزة".

ونبه إلى أن حديث الاحتلال عن وقف تكتيكي للحرب "أكذوبة". مبينًا أن أكثر من 16 ألف طفل قتلهم الاحتلال خلال الحرب المتواصلة على القطاع.