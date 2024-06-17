جندي جديد ينتحر.. أطلق على نفسه النار بعد 24 ساعة من عودته من القتال في غزة

فلسطين اليوم

نقلت منصات إخبارية عبرية، تحت بند "سُمح بالنشر"، خبر انتحار جندي من "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بعد عودته من القتال في قطاع غزّة.

وأوضحت المنصات العبرية، اليوم الإثنين، أنّ الجندي أطلق على نفسه النار ليُقتل، وذلك بعد 24 ساعة فقط على تسريحه في إجازة من غزّة.

وقد أدت العملية العسكرية البرية لـ "جيش" الاحتلال في غزّة، والمواجهات الشرسة التي تخوضها المقاومة الفلسطينية إلى أزمات نفسية لدى الجنود الإسرائيليين.

وفي هذا السياق، تحدّثت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، في تقرير بتاريخ 15 حزيران/يونيو الجاري، عن " اضطرابات ما بعد الصدمة التي يعاني منها الآلاف من جنود الاحتلال بسبب مشاركتهم في الحرب على قطاع غزة.

جاء ذلك في إطار تسليط الصحيفة الضوء على قضية انتحار جندي آخر في احتياط "الجيش" الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

ونقلت عن منظمة "نفغاشيم" العبرية (حركة تعمل على توفير دعم شامل في مجال الصحة العقلية لجنود الاحتياط)، تأكيدها أنّ "آلاف الجنود في الجيش الإسرائيلي يعودون من غزة وهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة".

وأضافت المنظمة أنّ "أكثر من 10 آلاف جندي في الاحتياط طلبوا تلقي خدمات الصحة العقلية".