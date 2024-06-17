الاحتلال يشنّ عدّة اقتحامات في الضفة الغربية.. والمقاومة تتصدى

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الإثنين، مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة وسط اشتباكات مع المقاومة.

وتمكنت المقاومة في قلقيلية، من التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة ونفذت عمليات دهم واسعة في العديد من الأحياء.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالجيبات والآليات العسكرية اقتحمت مدينة قلقيلية من المعبر الشمالي، ونفذت عمليات دهم واسعة في العديد من الأحياء، واقتحمت محال تجارية وبنايات سكنية وفتشت عددا من المنازل واعتدت على قاطنيها واحتجزت بعضهم وأجرت عمليات تحقيق ميدانية معهم.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن زياد داود بحي جعيدي بالمدينة واعتقلت المواطنة دنيا داود، والدة الشاب طارق داود للضغط على نجلها لتسليم نفسه.

ودهمت قوات الاحتلال حي النقار، وأحد المحلات التجارية قرب ميدان أبو علي اياد، وبناية سكنية قرب حلويات فتوح وسط مدينة قلقيلية، ونصبت كمائن وحواجز في محيطها.

بالتزامن، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عوريف، وبلدة عقربا، جنوبي نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، 3 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت كلا من: عمرو صالح عبد حامد (20 عاما)، ومعتز علي هيجر، بعد مداهمة منزليهما في بلدة سلواد شمال رام الله، واعتقلت الشاب محمد عبد العزيز ثابت حمايل (20 عاما) من قرية كفر مالك شرق رام الله بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال ، اليوم، بلدة نعلين وقرية دير نظام في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت قرية دير نظام شمال غرب رام الله، دون أن يبلغ عن مواجهات أو اعتقالات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة نعلين غرب رام الله، وداهمت عدة أحياء، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة.