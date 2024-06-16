القوات المسلحة اليمنية تنفّذ 3 عمليات ضد مدمرة أمريكية وسفينتين في البحرين الأحمر والعربي

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية العميد يحيى سريع، تنفيذ 3 عمليات في البحرين الأحمر والعربي.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مصور: “انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على الجرائم المرتكبة بحق إخواننا في قطاع غزة وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية والقوات البحرية في قواتنا المسلحة عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر”.

وأضاف العميد يحيى سريع أن العملية الأولى استهدفت مدمرة أمريكية بعدد من الصواريخ الباليستية، والثانية استهدفت سفينة “CAPTAIN PARIS” بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وذكر في بيانه أن سلاح الجو المسير عملية عسكرية ثالثة استهدفت سفينة “Happy Condor” في البحر العربي وذلك بعدد من الطائرات المسيرة.

وأكد المتحدث العسكري، أن استهداف السفينة جاء بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخولِ إلى موانئ إسرائيل.

وصرح يحيي سريع بأن العمليات الثلاث حققت أهدافها بنجاح.

وشدد على أن القواتِ المسلحة اليمنية مستمرة في الانتصار للشعب الفلسطيني والرد على العدوان الأمريكي البريطاني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.