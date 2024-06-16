إعلام إسرائيلي بعترف: المقاومة حاضرة وتلحق الأذى بـ"جيشنا" في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أكّدت "القناة 12" الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر عسكرية، اليوم الأحد، أنّ المقاومة الفلسطينية، "لا تزال تخوض الحرب في قطاع غزّة، وهي قادرة على إلحاق الأذى بجنود الجيش الإسرائيلي".

وأوضحت المصادر أنّ "الجيش" يُواجه صعوبةً في القضاء على المقاومة في رفح جنوبي قطاع غزّة، وقد يُنهي العملية العسكرية دون تحقيق أهدافه.

كما لفت إلى أنّ "المجلس الوزاري المصغر صادق على أن تتركز العملية العسكرية البرية في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) بدلاً من التركيز على محور رفح جنوبي قطاع غزّة".

واليوم، أكّد معلق الشؤون الفلسطينية في "القناة 12" الإسرائيلية، أوهاد حمو، أنّ "الآمال الإسرائيلية على المعركة في رفح هي تضليل للجمهور"، موضحاً أنّ القصة ليست في رفح، وإنما القصة الكبرى هي حقيقة "نجاح حماس في إعادة ترميم نفسها في قطاع غزة".

من جانبه، أكّد قائد ذراع البر السابق في احتياط "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اللواء غاي تسور، اليوم، أنّه لا يوجد أي جدوى من العمل العسكري في قطاع غزّة من دون عمل سياسي، منتقداً بذلك أداء المستوى السياسي ورئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.