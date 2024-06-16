الاحتلال يواصل مجازره في أول أيام عيد الأضحى

فلسطين اليوم

في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، أكد مراسل فلسطين اليوم استشهاد 9فلسطينيين بينهم 6 أطفال وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم البريج وسط القطاع.

وأفاد المراسل باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأكد إصابة 3 فلسطينيين نتيجة إطلاق مسيرات الاحتلال النار على مواطنين في مناطق مختلفة من مدينة غزة.

وأشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال تواصل نسف مبان سكنية في منطقة المغراقة شمال المحافظة الوسطى، وأضاف أن أصوات الانفجارات تسمع بين الحين والآخر، بينما يتصاعد الدخان الكثيف من الأماكن التي تعرضت لعمليات النسف.

جنوبا في رفح، أفاد مراسل فلسطين اليوم باستشهاد فلسطينيين اثنين بنيران الاحتلال في حي تل السلطان. ووثقت كاميرا الجزيرة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد لسيارات الإسعاف والطواقم الطبية أثناء محاولتها انتشال جثامين الشهداء في الحي.