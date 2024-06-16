كمين سرايا القدس في رفح "يصطاد" جيش الاحتلال.. والأخير يعترف بمقتل ضابط

فلسطين اليوم

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بمقتل جنديين وإصابة 3 آخرين، في معارك جنوبي قطاع غزّة.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، أعلن "الجيش" الإسرائيلي، أنّ الجندين القتيلين هما رقيبين، الأول يدعى شالوم مناحيم ويخدم في في كتيبة الهندسة "601"، وقتل في كمين رفح أمس، والثاني هو تسور أبراهام وهو من لواء "ناحال"، وقُتل في معارك جنوبي قطاع غزة.

كذلك، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انفجار مبنى على عدد من الجنود في قطاع غزة، وقالت في وقتٍ لاحق إنّ مروحية عسكرية وصلت إلى مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس، وعلى متنها عددٍ من الجرحى، بسبب الحدث الذي وقع في غزة اليوم.

وفي وقتٍ سابق، أقرّ "جيش" الاحتلال بمقتل الرقيب، يكير ليفي، من الكتيبة "601" من سلاح الهندسة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وبمقتلهم، ارتفعت حصيلة قتلى "جيش" الاحتلال منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 664 قتيلاً، بينهم 314 سقطوا منذ بداية العملية العسكرية البرية في قطاع غزة. وبالإضافة إلى ذلك، أُصيب 3617 جندياً، وفقاً لما سمح بنشره "الجيش".

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تمكن مقاتليها من إيقاع قوة إسرائيلية متوغلة في الحي السعودي غربي مدينة رفح بكمين محكم وتفجير آلية عسكرية بقذيفة "آر بي جي"، مؤكدةً إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.