الهيئة النسائية للجهاد تزور عائلة الشهيد المجذوب في صيدا

فلسطين اليوم

قام وفد من الهيئة النسائية لحركة الجهاد الاسلامي يتقدمهم عائلات شهداء طوفان الاقصى رياض قبلاوي وحمزة موسى ومحمد الفريج بزيارة الى عائلة الشهيد المجذوب في منزلهم في مدينة صيدا حيث تم قراءة سورة الفاتحة عن ارواحهم وسائر شهداء امتنا العربية والاسلامية.

ورحبت والدة الشهداء محمود ونضال الحاجة ام محمود المجذوب بوفد الهيئة النسائية من منطقة صور وصيدا في الذكرى السنوية الثامنة عشر لجريمة الإغتيال.

وقالت الحاجة ام محمود المجذوب "لقد أكرمني ربي بشهادة أبنائي، وهو فخر لي ولعائلتي، لم افقدهم لحظة، ما زالوا حاضرين بكل زوايا المنزل، انهم شهداء فلسطين، الأرض المقدسة و التي يقدم الشرفاء من شعبها اليوم في معركة طوفان الاقصى قوافل الشهداء على طريق تحريرها من دنس المحتل الصهيوني الغاصب".

وتابعت بالقول وهي تنظر الى صورة الشهيدين، وبصوتٍ مؤمنٍ خاشعٍ، تقول: "لقد صدقوا الله، فصدقهما، واكرمهما بالشهادة التي تمنوها دائماً في عملهما بصفوف حركة الجهاد الإسلامي"." لم يُغير أبنائي البوصلة عن فلسطين التي سكنت في وجدانهما طيلة فترة حياتهم، لأنهم عاشا معها في المعاناة، ولم يبخلا في عطائهما لها.

و اضافت الحاجة " كنت أشجع أولادي على المقاومة لمواجهة المشاريع المشبوهة، ولاستمرار العمل الجهادي في لبنان، لأنه الخيار لاستعادة حقوقنا".

وبدورها اشادة مسؤولة منطقة صور بالهيئة النسائية ام عبيدة بالقائد العسكري الشهيد ابو حمزة المجذوب وشقيقه نضال الذين ساهما بتجهيز عمليات الجهاد في الجنوب اللبناني حتى تاريخ استشهادهما على ايدي العدو الصهيوني في مدينة صيدا في ايار 2006 واضافت لاتزال حركة الجهاد تحمل امانة الشهداء وتكمل المسيرة. وان معركة طوفان الاقصى والتي يقدمها شعبنا وحركتنا وكل قوى شعبنا هو خير دليل على صدق الانتماء لهذا النهج الجهادي الاصيل .