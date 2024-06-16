مطالباً بوجوب إنهاء الحرب.. لواء إسرائيلي سابق: نتنياهو يواصلها كي لا تسقط حكومته

فلسطين اليوم

أكد قائد ذراع البر السابق في احتياط "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اللواء غاي تسور، أنّه لا يوجد أي جدوى من العمل العسكري في قطاع غزّة من دون عمل سياسي، منتقداً بذلك أداء المستوى السياسي ورئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وقال، اليوم الأحد، إنّ كل تصريحات المستوى السياسي تهدف إلى تبرير استمرار الحرب، التي كان ينبغي أن تنتهي منذ فترة طويلة، مشيراً أنّ "ما تهدف إليه الحكومة بأمر نتنياهو هو أن نبدأ بالقول إننا نقاتل في رفح حتى لا تسقط هذه الحكومة".

وأضاف، في انتقاده نتنياهو، أنّه يفضل دائماً مصالحه الشخصية على مصالح "إسرائيل"، معتبراً أنّ ذلك يشكّل سبباً في فشل الاحتلال في "هزيمة" حماس في الحرب الحالية.

ودعا تسور الحكومة إلى إنهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى من قطاع غزّة بذلك الثمن (أي بثمن إنهاء الحرب)، مشدداً على أنّ حماس لن تهزم بقتل مقاتليها، إنما ذلك ادعاء نتنياهو.

وفي السياق ذاته، شدّد اللواء السابق في الاحتياط، والمفوّض السابق لشكاوى الجنود في "الجيش" الإسرائيلي، إسحاق بريك،أنّ الحرب على غزّة "مستمرة فقط من أجل مصلحة نتنياهو".

وأكد بريك أنّ الحرب على غزة "فقدا غايتها"، مشيراً إلى أنّ الأهداف الإسرائيلية "لم تتحق في كلّ قطاع غزة".