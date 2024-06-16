الاحتلال يرتكب 3 مجازر خلال 24 ساعة في غزة: الشهداء إلى 37.337

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزّة، اليوم الأحد، بارتفاع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37.337 شهيداً و85299 جريحاً.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، من جرّاء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ254 على قطاع غزّة إنّ "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزّة، وصل منها إلى المستشفيات 41 شهيداً و102 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

كما أشارت الوزارة إلى أنّه "لا يزال عددٌ من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، من دون أن تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

بدوره، أفاد مراسل صحافي في قطاع غزّة، بانتشال شهيدين من حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزّة، مضيفاً أنّ "الاحتلال يستهدف طواقم الإسعافات بشكلٍ مُباشر، ما أدى إلى تضرر مركبتي إسعاف".

وأمس، أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، بأنّ "أكثر من 50 ألف طفل في قطاع غزّة يُعانون سوء التغذية الحاد، مع استمرار فرض القيود على إدخال المساعدات إلى القطاع".

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزّة، في وقتٍ سابق، بأنّ عدد الأطفال الشهداء، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بلغ 15694 طفلاً، بالإضافة إلى إصابة 34 ألف طفل بجروح.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي، إلى أن 3.600 طفل مفقودون تحت الأنقاض من جراء العدوان، مؤكداً وجود ما لا يقل عن 200 طفل من غزة في الأسر لدى قوات الاحتلال.

وقبل أيام، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، الـ"يونيسف"، إنّ أكثر من 3 آلاف طفل في غزة يُعانون سوء التغذية، ومعرّضون لخطر الموت، بسبب حرمانهم من تلقّي العلاج، نتيجة الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح، جنوبي القطاع.