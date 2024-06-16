الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من المغير بينهم طفل

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، أربعة مواطنين من قرية المغير شمال شرق رام الله، بينهم طفل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين، وهم: الطفل بهاء كاظم الحج محمد (7 أعوام)، وضياء محمد من سكان العوجا، ومفيد أبو عليا، وكمال زياد نعسان.

واضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين، ونصبت حاجزا عند مدخلها الغربي، وأعاقت حركة تنقل المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام المغير منذ ساعات الصباح، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.