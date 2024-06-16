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ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 37337 شهيدا و85299 مصابا
أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 37,337 شهيدا، و85,299 مصابا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر أدت إلى استشهاد 41 مواطنا، وإصابة 102 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتة إلى أن آلاف الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف الوصول اليهم.