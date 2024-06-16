نتنياهو يهاجم قادته العسكريين: "إسرائيل دولة لها جيش لا جيش له دولة"

فلسطين اليوم

هاجم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع الحكومة قادة "الجيش" الإسرائيلي والوزيرين المستقيلين بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: "المستقيلان يريدان تغيير أهداف الحرب بقرارات انهزامية وترك حركة حماس على حالها، وهذا غير مقبول".

بدورها، ذكرت "القناة 13" الإسرائيلية، أنّ نتنياهو هاجم قادة "الجيش" في اجتماع للحكومة، اليوم الأحد، وقال إنّ "إسرائيل دولة لها جيش لا جيش له دولة"، مضيفاً: "من أجل الوصول إلى هدف القضاء على قدرات حماس، اتخذت قرارات لم تكن دائماً مقبولة لدى الجيش".

وخلال جلسة حكومة الاحتلال، قال نتنياهو أيضاً: "نحن في حرب متعددة الجبهات وفي جبهة الجنوب لدينا هدف وهو لم يتغير".

وجاء هذا تعليقاً على ما تداولته تقارير إعلامية بشأن إبلاغ قادة "جيش" له بأنّه "لم يحدث تغيير في سياسته، وأن القتال في رفح مستمر كما هو مخطط له".

وسبق وأعلن "جيش" الاحتلال صباح اليوم الأحد، عبر منصتي "إكس" و"تليغرام"، أنّه سيلتزم بـ "هدنة تكتيكية في الأنشطة العسكرية" يومياً في قسم من جنوبي قطاع غزة خلال ساعات محددة من النهار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

وجاء في بيان "جيش" الاحتلال أنّ التوقف سيسري حتى إشعار آخر من الساعة (8 صباحاً حتى 7 مساء) على طول الطريق المؤدي من معبر كرم أبو سالم إلى طريق صلاح الدين في اتجاه الشمال، إلا أنّه عاد ونفى هذه الهدنة، وأكّد أنّه لا يوجد وقف لإطلاق النار في جنوب قطاع غزة والقتال في رفح متواصل.