برلين.. توقيف متظاهرين خلال مسيرة مؤيدة لفلسطين

فلسطين اليوم

أوقفت الشرطة الألمانية، السبت، العديد من المتظاهرين المشاركين في تظاهرة داعمة لفلسطين في العاصمة برلين.

وتجمع مئات الأشخاص بالقرب من محطة مترو "سودسترن" في منطقة "كروزبرج" لدعم فلسطين والتنديد بالهجمات الإسرائيلية على غزة، وخرجوا في مسيرة.

وردد المتظاهرون هتافات مثل "الحرية لفلسطين" و"إسرائيل إرهابية" و"ألمانيا تمول وإسرائيل تقصف" و"لا للاحتلال".

وعندما وصلوا إلى محطة "غينيسيناوستراس"، تدخلت الشرطة ضد المتظاهرين واعتقلت العديد من الأشخاص.

وقامت الشرطة بتكبيل أيدي بعض المتظاهرين فيما شوهد أحد الأشخاص مغمًا عليه أثناء اعتقاله.

وبعد تدخل الشرطة سُمح للمسيرة بالاستمرار، وحاولت مجموعة استفزاز المتظاهرين من خلال رفع الأعلام الإسرائيلية.

ومنعت الشرطة تصاعد التوتر من خلال وضع سياراتها بين المشاركين في المظاهرة المؤيدة لفلسطين والمستفزين لهم.

لكن وقعت صدامات بين الشرطة والمتظاهرين من حين لآخر، وانتهت المسيرة في ساحة أورانين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن "إسرائيل" حربا على غزة خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل "إسرائيل" حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.