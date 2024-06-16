9300 أسير فلسطيني بينهم 250 طفلاً في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

استعرض نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد 16 يونيو 2024، أبرز المعطيات عن إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد غزة.

وقال نادي الأسير في بيان صدر عنه، إن قوات الاحتلال تواصل اعتقال أكثر من 9300 أسير في سجونه، منهم ما لا يقل عن 75 أسيرة، وما لا يقل عن 250 طفلاً، مشيراً إلى أن ذلك المعطى لا يشمل كل المعتقلين من غزة والذي يقدر عددهم بالآلاف، وكان إدارة سجون الاحتلال قد أعلنت عن احتجاز (899) تحت تصنيف (المقاتل غير شرعي).

وأفاد بأن عدد المعتقلين الإداريين بلغ، أكثر من 3400.

وأضح أن من بين إجمالي الأسرى نحو 600 أسير ما بين من يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد ومن يطالب الاحتلال بإصدار أحكامًا مؤبدة بحقّهم.