وفاة نجم ارسنال السابق

فلسطين اليوم

أعلن نادي أرسنال لكرة القدم، عن وفاة نجمه السابق المهاجم الإنجليزي كيفن كامبل عن عمر ناهز 54 عاما.

وقال أرسنال في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس": "لقد شعرنا بالصدمة عندما علمنا أن مهاجمنا السابق كيفن كامبل توفي بعد صراع قصير مع المرض".

وتابع "كان كامبل محبوبا من قبل الجميع في النادي.. كلنا نفكر في أصدقائه وعائلته في هذا الوقت العصيب. أرقد بسلام يا كيفن".

كما كتب نادي إيفرتون "يشعر الجميع في النادي بحزن عميق لوفاة مهاجمنا السابق كيفن كامبل عن عمر ناهز 54 عاما، كان بطلا حقيقيا في جوديسون بارك وأيقونة للكرة الإنجليزية".

وذكرت تقارير إنجليزية، أن كامبل دخل المستشفى قبل أسبوع تقريبا، وذلك لمعاناته من مرض خطير.

وكان كامبل بدأ مسيرته الكروية مع أرسنال في 1987، وسجل له 55 هدفا في 210 مباراة، ولعب كذلك لإيفرتون وأحرز معه 50 هدفا في 160 مباراة، واعتزل كرة القدم في 2007 بعد تجربة قصيرة في كارديف.



