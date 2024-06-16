الاحتلال يعرقل تنقل المواطنين غرب رام الله وشرقها

فلسطين اليوم

عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حركة تنقل المواطنين غرب وشرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال عرقلت حركة تنقل المواطنين عند قرية أبو مشعل، وأجبرت المركبات على الوقوف، ومنعها من المرور، ما أدى إلى أزمة مرورية في المكان، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير شرقا، وداهمت عددا من منازل المواطنين، عرف من أصحابها: عائلة أبو عطا، وفتشتها، كما نصبت حاجزا عند مدخلها الغربي.