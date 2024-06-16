حزب أميركي يُطالب بوقف إطلاق النار وايصال المساعدات إلى قطاع غزة

فلسطين اليوم

طالب الحزب الديمقراطي الأميركي في ولاية ايوا الأميركية بوقف إطلاق نار فوري ودائم في قطاع غزة، وتسليم المساعدات الإنسانية بشكل فوري لكافة المناطق في قطاع غزة.

وطالب أعضاء الحزب خلال مؤتمره العام إلى وقف بيع أو نقل الأسلحة إلى "إسرائيل" التي يمكن استخدامها بشكل مخالف للقانون الدولي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن حربها الدامية على أهالي قطاع غزة منذ 254 يوماً، ما أسفر ارتقاء أكثر من 37 ألف شهيد وإصابة ما يزيد عن 85 ألفاً وتدمير هائل في البنية التحتية والمنازل.