حزب أميركي يُطالب بوقف إطلاق النار وايصال المساعدات إلى قطاع غزة

الساعة 09:10 ص|16 يونيو 2024
مساعدات إلى قطاع غزة
مساعدات إلى قطاع غزة

فلسطين اليوم

 طالب الحزب الديمقراطي الأميركي في ولاية ايوا الأميركية بوقف إطلاق نار فوري ودائم في قطاع غزة، وتسليم المساعدات الإنسانية بشكل فوري لكافة المناطق في قطاع غزة.

وطالب أعضاء الحزب خلال مؤتمره العام إلى وقف بيع أو نقل الأسلحة إلى "إسرائيل" التي يمكن استخدامها بشكل مخالف للقانون الدولي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن حربها الدامية على أهالي قطاع غزة منذ 254 يوماً، ما أسفر ارتقاء أكثر من 37 ألف شهيد وإصابة ما يزيد عن 85 ألفاً وتدمير هائل في البنية التحتية والمنازل.

 

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