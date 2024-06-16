طقس فلسطين في أول أيام عيد الأضحى المبارك

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الأحد 16 يونيو 2024، أن يكون الجو حار إلى شديد الحرارة وجافاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو في ساعات المساء والليل، صافياً ودافئاً في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.