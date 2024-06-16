صورة الاحتلال يُعلن وقف عملياته العسكرية يومياً في "كرم أبو سالم" وصلاح الدين

فلسطين اليوم

قالت وكالة " أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الأحد 16 يونيو 2024، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيوقف عملياته العسكرية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساءً يومياً من معبر كرم أبو سالم مروراً بشارع صلاح الدين، والطريق المؤدية إلى شمال قطاع غزة.

وأفادت "وكالة الأنباء الأمريكية"، بأن قوات الاحتلال ستوقف عملياتها العسكرية بالمناطق التي أعلنت عنها بزعم السماح بتسلم المساعدات الإنسانية إلى الشمال.

ويواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اغلاق معبر رفح وكرم أبوسالم جنوب قطاع غزة، ما يمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومفاقمة الأزمة التي يُعاني منها منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.



