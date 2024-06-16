استشهاد فتى برصاص الاحتلال شرق نابلس

فلسطين اليوم

استشهد فتى فلسطيني، مساء أمس، وأصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات عنيفة في بلدة بيت فوريك، شرقي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى رفيديا الحكومي، بأن فتى استشهد متأثرًا بجراح الخطيرة برصاص الاحتلال. منوهة إلى أنه وصل عبر مركبة إسعاف تابعة لـ "الهلال الأحمر الفلسطيني" من بلدة بيت فوريك.

وأوضحت مصادر محلية أن الشهيد يدعى سلطان عبد الرحمن سلطان خطاطبة (16 عامًا)، وأصيب بالرصاص الحي في صدره.

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر" في تصريح صحفي بأن طواقمها الطبية تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي؛ واحدة لـطفل وأعلن عن استشهاده لاحقًا، وأخرى لمواطن في فخده وثالثة لطفل في رجله بالرصاص الحي.

واندلعت مواجهات عنيفة مساء أمس، عقب اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت فوريك، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان والفتية الذين رشقوا مركبات الاحتلال العسكرية بالحجارة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب لها، استشهاد الطفل سلطان خطاطبة (16 عاماً)، برصاص الاحتلال في بلدة بيت فوريك، قضاء نابلس.