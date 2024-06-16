بمشاركة غانتس.. تظاهرات ومواجهات في "تل أبيب" للمطالبة بصفقة لإعادة الأسرى

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية بأنّ الوزير المستقيل من "كابينت الحرب"، بيني غانتس شارك في إحدى المظاهرات المطالبة بإبرام صفقة تبادل للأسرى.

وشهدت التظاهرة الحاشدة في "تل أبيب" مواجهات بين المتظاهرين وشرطة الاحتلال عند تقاطع كابلان.

وقبل أيام، احتج مستوطنون خارج فندق "كامبينسكي" في "تل أبيب"، حيث اجتمع رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وقطع المتظاهرون طريق "هايركون"، مطالبين بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وسبق ذلك تظاهرات ضخمة جرت عند مفرق "كابلان" في "تل أبيب"، للمطالبة بعقد صفقة لإطلاق سراح الأسرى، حيث اعتقلت شرطة الاحتلال 33 شخصاً منهم، بشبهة الإخلال بالنظام العام، كما استعانت بخراطيم المياه لتفريقهم.