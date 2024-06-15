الناطق باسم "جيش" الاحتلال: لا نستطيع إعادة كل أسرانا بعمليات عسكرية

فلسطين اليوم

أكّد الناطق باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مساء اليوم السبت، أنّه لن يكون بمقدور "الجيش" استعادة كل الأسرى في قطاع غزّة، من خلال العمليات العسكرية، وفق ما نقلت "القناة ـ12" الإسرائيلية.

وقال محلّل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عاموس هرئل، في وقتٍ سابق، إنّ "إسرائيل ليست قريبة من النصر المطلق"، مُضيفاً أنّ إعادة عدد كبير من الأسرى الموجودين في قطاع غزة، "ستتم فقط ضمن صفقة تتطلب تنازلات كبيرة".

بدورها، نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن الرئيس السابق لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، واللواء في الاحتياط الإسرائيلي يسرائيل زيف، تأكيده أنّ "الصفقة وحدها هي التي يمكنها إعادة الأسرى الإسرائيليين".

وقال زيف إنّ الصفقة يجب أن تكون جزءاً من صفقة شاملة لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أنّ الصفقة "تصبّ في صالحنا أكثر لأننا نواجه تهديداً وجودياً في الشمال".

وتأتي كل تلك التصريحات في وقتٍ تشهد فيه الأراضي المحتلة تظاهراتٍ ضخمة، للمطالبة بعقد صفقة لإطلاق سراح الأسرى من قبضة المقاومة.