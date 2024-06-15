المقاومة تفتك بالعدو..كمائن وتفجير آليات..وسرايا القدس تقصف المستوطنات

فلسطين اليوم

قصفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تموضعاً لجنود إسرائيليين بقذائف "الهاون"، وذلك في محيط مسجد سعد.

وأعلنت السرايا أنّها أسقطت طائرة مسيّرة لقوات الاحتلال، من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وقالت إنها سيطرت عليها.

ونشر الإعلام الحربي لسرايا القدس، مشاهد توثّق قنصها جندياً إسرائيلياً في "نتساريم"، جنوبي غربي مدينة غزة.

وأعلنت السرايا أنّ مقاتليها تمكنوا فجر اليوم من استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافاه 4" بقذيفة (آر بي جي) في الحي السعودي غربي مدينة رفح.

في غضون ذلك، احتفلت سرايا القدس بعيد الأضحى على طريقتها الخاصة، ونشرت فيديو بعنوان: "عيد أضحى مبارك.. كل عام وأنتم بألف خير"، وأظهرت المشاهد بعض مقاتليها خلال عملية تصنيع صواريخ.

وقصفت سرايا القدس، بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، موقع "كيسوفيم" العسكري الإسرائيلي، في شمال شرقي مدينة خان يونس، برشقة صاروخية.

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، إيقاع قوة إسرائيلية مدرعة في حقل ألغام أعد مسبقاً على مفترق النابلسي جنوب غربي مدينة غزة، موضحةً أنّ فور وصول القوة المدرعة للمكان، تم تفجيره وإيقاعهم بين قتيل وجريح، فيما رصد مقاتلو القسام هبوط الطيران المروحي لإخلائهم.

وقصفت القسّام، بوابل من قذائف "الهاون" من عيار 60 ملم، مقرّ القيادة والسيطرة التابع للاحتلال والآليات الإسرائيلية المتوغلة في شرقي حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة.

وفي مدينة رفح، نفّذت القسّام كميناً مركباً ضدّ قوات الاحتلال في منطقة الحي السعودي في تل السلطان غربي المدينة، واستهدفت جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "دي 9" وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح.