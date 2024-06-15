مقتل 8 جنود إسرائيليين بتفجير مدرعة برفح

فلسطين اليوم

اعترف جيش الاحتلال بمقتل 8 جنود بتفجير مدرعة "نمر"، وقال إنه من بين القتلى نائب قائد سرية في لواء الهندسة 601.

من جهتها، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن ناقلة الجند استهدفت أثناء تحركها، مضيفة أن الجيش استغرق ساعتين للوصول إليها.

وبحسب موقع "حدشوت بزمان" الإسرائيلي فقد نقلت مروحيات عسكرية جثث الجنود -وجميعهم من سلاح الهندسة- في حادث رفح إلى مستشفيات بيلنسون وشعاري تسيديك، مؤكدا أنه تم إبلاغ 8 عائلات بمقتل أولادهم.

وتداولت حسابات إسرائيلية عدة على منصات التواصل الاجتماعي الخبر، وقالت إنه "في حوالي الساعة الخامسة فجرًا بالتوقيت المحلي، تم إطلاق صاروخ مضاد على مدرعة بها 8 جنود وضباط، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بشكل كامل في جميع الجنود النائمين بداخلها، وقتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة".