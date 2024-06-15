العراق: بصاروخ كروز مطوّر.. المقاومة تضرب هدفاً إسرائيلياً في حيفا

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنّها ضربت، فجر اليوم السبت، هدفاً في مدينة حيفا المحتلة، بواسطة صاروخ من طراز "الأرقب" (كروز مطوّر).

وفي بيانٍ لها، أكّدت المقاومة أنّ هذه العملية تأتي استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهل فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وأمس، استهدفت المقاومة العراقية ميناء حيفا بواسطة الطيران المسيّر، وقاعدة "رامات ديفيد" الجوية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.