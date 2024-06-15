50 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في غزة

فلسطين اليوم

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، إنّ أكثر من 50 ألف طفل في قطاع غزة يُعانون من سوء التغذية الحاد؛ نتيجة استمرار فرض القيود على إدخال المساعدات الإغاثية.

وأوضحت "الأونروا" في حسابها على منصة "إكس" أنّه مع استمرار القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، لايزال الناس في غزة يواجهون مستويات يائسة من الجوع.

وأكدت الوكالة الأممية، أنّ هناك أكثر من 50 ألف طفل يحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، مشيرةً إلى أنّها تعمل بلا كلل للوصول إلى العائلات لكن لا يزال الوضع كارثيًا.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة لليوم الـ 253 على التوالي، وسط قصف عنيف لقوات الاحتلال يخلّف مئات الشهداء والجرحى يومياً، فضلاً عن تدمير كل ما بقي من مقومات الحياة من مبانٍ ومدارس ومراكز صحية.

يأتي ذلك فيما تحذر مؤسسات محلية ودولية وأممية ومسؤولون من مجاعة حقيقية في قطاع غزة في حال عدم رفع الاحتلال يده عن المعابر، التي تعتبر شريان الحياة الرئيسي للفلسطينيين، وسماحه بدخول المُساعدات الإنسانية، والمواد الغذائية والأدوية والوقود الذي يتيح عودة الخدمات الأساسية والحيوية للفلسطينيين في مجالات توفير المياه النظيفة، والرعاية الصحية، وجهود مكافحة سوء التغذية.