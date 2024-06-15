‎عزيز دويك: الأسرى يعيشون ظروفا كارثية وأوضاعا صعبة

فلسطين اليوم

قال رئيس المجلس التشريعي، عزيز دويك، إن الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يمرون بظروفٍ كارثيةٍ وأوضاع صعبة. منوهًا إلى أن كل أسيرٍ قد فقد 30 كيلو غرامًا من وزنه.

وأشار "دويك"؛ والذي كان قد تحرر من سجون الاحتلال قبل عدة أيام بعد اعتقال إداري لـ 8 أشهر، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى أن الكميات المتوفرة لكل أسير فلسطيني لا تكفي لطفلٍ صغيرٍ.

ونبه إلى أن "ما يجري بحق الأسرى في السجون مجزرة حقيقية يقتل فيها الفلسطينيين ويجوعون طوال الوقت".

ووصف دويك، سجن النقب الصحراوي بأنه "أسوأ من سجني أبو غريب وغوانتنامو". مبينًا: "يتعامل الاحتلال مع أسرى النقب بسلوك العصابات، والأسرى باتوا في وضع صحي صعب على مستوى الأمراض الجلدية والطعام الذي لا يكفي أطفالاً ولا يقارن بما يحتاجه الرجال".

وأضاف أن أوضاع الأسرى "تبكي القلوب وغاية في الصعوبة، وأن رسالة الأسرى لشعبنا أن أنقذوا أسراكم من هذه المعانة المستمرة".

ونوه رئيس التشريعي، إلى أن الاحتلال يتعمد إهدار كرامة الإنسان بكل ما للكلمة من معنى، لكنه شدد على أن إرادة شعبنا لن تكسر.

وروى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشاهد قاسية عايشها عن قرب، وقال إن أصعبها مشاهدة رفيق الأسر يخرج من السجن شهيدا في كيس أسود.

واعتبر أن ما يجري مع الأسرى الفلسطينيين "يعكس فقدان الاحتلال توازنه". ورأى أن ما يجري في المنطقة "نقطة تحول تاريخية".

وأضاف الدويك أن ظروف الأسرى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 هي الأسوأ على الإطلاق لدرجة أنهم لا يعتبرون السجن قبل ذلك التاريخ اعتقالا.

وعلل ذلك بالقول: "نظرا لصعوبة الظروف وفقدان الاحتلال توازنه، ولأساليبه الهمجية في التعامل مع الأسرى من تجويع وإهدار لكرامتهم، وضربه عرض الحائط بكل العهود والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وشريعة السماء قبل كل ذلك".

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال رئيس البرلمان الفلسطيني المحرر عزيز دويك (75 عاما) يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري دون تهمة أو محاكمة حتى أفرج عنه أول أمس الخميس من سجن النقب الصحراوي عند حاجز عسكري جنوبي الضفة الغربية بعد اعتقال استمر 8 أشهر.