إردوغان: النصر سيكون للشعب الفلسطيني على الرغم من الهمجية الإسرائيلية

فلسطين اليوم

أكّد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، أنّ "النصر سيكون للشعب الفلسطيني، على الرغم من همجية إسرائيل ومؤيديها".

وفي رسالة مصوّرة، نشرها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، شدّد إردوغان على استمرار بلاده في "الوقوف في وجه سياسة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ 7 أكتوبر الماضي".

وأضاف إردوغان أنّ "تركيا تدافع عن الحق والعدالة والسلام على كل منبر رغم ضغوط الشبكة الصهيونية"، وأنّها "من بين الدول التي تبذل جهوداً حثيثة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وكان إردوغان قد صرّح، في وقتٍ سابق، بأنّ تركيا "ستواصل كشف الحقائق بشأن جرائم القتل التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزّة".

ولفت الرئيس التركي إلى أنّ "السيطرة على قطاع غزّة تفتح الباب أمام عمليات احتلال أخرى".