جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية تنفذ ورشة عمل حول "التأقلم والتعايش في ظل الحرب على قطاع غزة".

فلسطين اليوم

نفذت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية ورشة عمل في مخيم دير البلح يومي الأربعاء 29/5/2024 والأحد 2/6/2024، وذلك ضمن مشروع "حقوق الصحة الإنجابية والجنسية في فلسطين/ سلامتي" بتمويل مؤسسة كير فلسطين.

وتناولت الورشة موضوع التأقلم والتعايش في ظل الحرب على قطاع غزة، مستهدفةً 47 شابًا وشابةً من مختلف أنحاء قطاع غزة كما ذكر المدرب سعيد أبو غزة، مضيفًا أنها تطرقت لتدخلات الجمعية الإنسانية في عمل الطوعي في مخيمات النزوح.

وأضاف عزام الشوا المشرف علي عمل الاغاثة الطبية في محافظة دير البلح أن هذا النشاط يهدف إلى تحفيز الشباب لأخذ دورهم الأساسي في الاندماج بالعمل الإنساني وأن يكونوا روادًا في تقديم الخدمات وصياغة التوجهات على الصعيد الإنساني وغيره مما يخفف من تداعيات الأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأوضح عدد من المتدربين أن اللقاء عزز لديهم روح القيادة المجتمعية والمساهمة في بناء المجتمع والتفاعل الإيجابي مع الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعين جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية للاستمرار في تقديم المزيد من هذه الورشات والنشاطات التي تعزز دورهم في حماية وسلامة المجتمع.





