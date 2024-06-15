استشهاد طفل برصاص الاحتلال شرق رفح

فلسطين اليوم

استشهد طفل فلسطيني، ظهر اليوم السبت15/6/2024م، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

وبحسب مصادر صحفية، فإن قوات الاحتلال اطلقت النار على الطفل لؤي باسل عبد العال (16 عامًا) الرصاص الحي في حي التنور شرق مدينة رفح استشهد جرائها على الفور.

وصباح اليوم، انتشلت الطواقم الطبية والدفاع المدني جثامين 8 شهداء من مناطق متفرقة لمدينة رفح جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على المدينة والذي اشتدت وتيرته، بعدما أعلن جيش الاحتلال شن عميلة عسكرية على رفح في مايو الماضي، اجبر على ذلك النازحين في المدينة لمغادرتها نحو المناطق الوسطى للقطاع، فضلاً عن اعداد الشهداء والاصابات والدمار الذي خلفته عمليته العسكرية المتواصلة حتى اللحظة.

بالتزامن مع ذلك، نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور يظهر الدمار الكبير الذي خلفه الاحتلال في قصفه المتواصل على حي التنور شرق رفح، حيث الحى الذي استشهد فيه الطفل عبد العال

يشار إلى أن عدد شهداء حرب الابادة "الاسرائيلية" على قطاع غزة ارتفع الى 37296 شهيد و 85197 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي، بحسب التقرير اليومي الذي نشرته وزارة الصحة في قطاع غزة ظهر اليوم السبت.

وفيما يلي مقطع الفيديو :