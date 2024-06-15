بالفيديو سرايا القدس تنشر مقتطفات من حياة أسير "إسرائيلي" مع وحدات التأمين التابعة لها

فلسطين اليوم

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت15/6/2024م، مقطعاً مصوراً تحت عنوان (لا نعلم إن كانت هذه المعاملة الطيبة مع الأسرى ستستمر بعد مجزرة النصيرات أم لا !؟".

وعرضت السرايا في المقطع المصور، مقتطفات من حياة الأسير الصهيوني "إلعاد كتسير مع وحدات التأمين في سرايا القدس.

وكان الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، قال في وقت سابق:" إن الكيان الصهيوني المجرم يخوض حرب إبادة شاملة ضد شعب أعزل، وسنعرض لكم قريبا كيف كان يعيش الأسير الإسرائيلي إلعاد كتسير لدينا".

وتعقيباً على الفيديو الذي بثته سرايا القدس، أكد الخبير العسكري اللواء واصف عريقات، أن الفيديو أظهر معاملةً إنسانيةً بامتياز للأسرى الإسرائيليين، معاملة وفق القيم الدينية والأخلاق النبيلة التي تربوا عليها، وهذا ما أكد عليه أسرى ممن خرجوا في صفقات نهاية شهر تشرين الثاني الماضي.

وقال عريقات:" إن الفيديو أشار إلى أن المقاومة قد تُجبر على تغيير معاملتها للأسرى الإسرائيليين لديها بعد مجزرة النصيرات".

وأضاف:" الفيديو يكشف كذب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يريد التخلص من عبء هؤلاء الأسرى، في حين أن جيش الاحتلال يُفعل بروتوكول "حنابعل" معهم".

وأشار الخبير العسكري إلى أن ما حدث في النصيرات، أي اشتباه بتحرك لجيش الاحتلال، وخاصةً أنه يستعمل الخديعة والمكر، سيؤخذ بعين الاعتبار من قبل المقاومة، ولن يكون هناك أي تهاون.

وفيما يلى الفيديو كاملاً: