الاحتلال يعتقل شابين من نابلس

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت15/6/2024م، شابين من بلدة بيتا جنوب نابلس، وفتشت عشرات المنازل.

وبحسب مصادر صحفية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت الشابين مجدي عزام دويكات، ومحمد طاهر دويكات، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وأشارت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل في البلدة، وأجرت تحقيقا ميدانيا مع ساكنيها، كما دارت مواجهات خلال الاقتحام، دون أن يبلغ عن إصابات.

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