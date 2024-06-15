الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلفت 30 شهيدا و 95 اصابة

فلسطين اليوم

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت15/6/2024م، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 253 على قطاع غزة

وأكدت الوزارة في تقريرها الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الاحتلال "الاسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 شهيد و 95 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عدد من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، مشيرة إلى أن حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفعت الى 37296 شهيد و 85197 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

واهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.