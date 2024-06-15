أبو عبيدة: نؤدي فريضة الجهاد نيابةً عن أمة الإسلام الكبيرة

فلسطين اليوم

دعا الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، حجاج بيت الله الحرام إلى "تذكّر إخوانهم في قطاع غزة وفلسطين المحتلة، بدعواتهم الخالصة في المشاعر المقدسة وفي أثناء مناسك الحج".

ودعا أبو عبيدة الحجاج أيضاً إلى استحضار قطاع غزة وشعبه الصابر ومجاهديه، في هذه الأوقات العظيمة المباركة.

كذلك، أكد أبو عبيدة أنّ كتائب القسّام والمقاومة في غزة "تؤدي فريضة الجهاد ضدّ أعداء الله المحتلين الغاصبين، نيابةً عن أمة الإسلام الكبيرة"، بينما يؤدي المسلمون فريضة الحج.

وشدّد الناطق العسكري باسم "القسّام" على أنّ ملحمة "طوفان الأقصى" انطلقت من أجل ثالث الحرمين الشريفين، وهو المسجد الأقصى المبارك.

كما أكد أنّ مناسك الحج هي "فرصة لنذكّر أمة الملياري مسلم بحقيقة صراعنا مع العدو الذي ينتهك مسرى الرسول، ويعيث فيه فساداً وتهويداً كل يوم".

وعقب ما نشره أبو عبيدة في قناته في "تلغرام"، نشرت كتائب القسّام صورةً تظهر مقاوماً، مرفقةً إياها بنداء الحج.

وتأتي الرسالة التي وجّهها أبو عبيدة إلى الحجاج في اليوم الذي يتوجه فيه أكثر من مليون ونصف مليون حاج إلى صعيد عرفات، من أجل تأدية ركن الحج الأعظم، بعد أن باتوا ليلتهم بمشعر مِنى، في يوم التروية.