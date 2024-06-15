إعلام الاحتلال: مقتل 8 جنود إسرائيليين بتفجير ناقلة جند برفح

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام عبرية، إن 8 جنود "إسرائيليين" قتلوا صباح اليوم السبت، بتفجير ناقلة جند في رفح جنوب قطاع غزة، واصفة الحدث بـ "الصعب".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جنودًا أصيبوا بعد صعود آلية عسكرية إسرائيلية على عبوة ناسفة في قطاع غزة.

فيما أورد موقع "حدشوت بزمان" العبري، حول الحدث الصعب في رفح: في حوالي الساعة الخامسة فجرًا، تم إطلاق صاروخ مضاد على عربة مدرعة بها 8 جنود وضباط، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بشكل كامل في جميع الجنود النائمين بداخلها، وقتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة".

وأضاف الموقع إلى أن مروحيات الاحتلال تحمل جنودًا من حدث رفح هبطت في مستشفيات بيلنسون وشعاري تسيديك، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ 8 عائلات إسرائيلية بمقتل أولادهم في معارك قطاع غزة بعد إصابة آليتهم بصاروخ مضاد للدروع.