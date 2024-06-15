كوبنهاغن تقرر قطع استثماراتها مع شركات مرتبطة بمستوطنات الاحتلال

فلسطين اليوم

قررت بلدية العاصمة الدنماركية كوبنهاغن سحب الاستثمارات من الشركات التي ترتبط بالمستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة.

وبحسب وكالة "ريتساو" الدنماركية للأنباء، تم طرح مشروع القرار الخاص بقطع الاستثمارات المتعلقة بالشركات، في إدارة الشؤون المالية ببلدية كوبنهاغن.

ومن المنتظر بعد القرار أن تقطع البلدية استثمارات من شركات بينها "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"بوكينغ هولدينغ".

والجدير بالذكر أنّ هذه الشركات مدرجة على قائمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، للشركات المرتبطة بمستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.