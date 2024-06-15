إصابتان إحداهما حرجة واعتقال مواطنين خلال اقتحام الاحتلال مخيم الجلزون ومدينة رام الله

فلسطين اليوم

أصيب مواطنان واعتقل اثنان آخران، فجر اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون ومدينة رام الله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين في مخيم الجلزون، إحداهما بالرصاص الحي بالرأس ووصفت بالحرجة، والأخرى بشظايا رصاص حي في البطن والرجل، وقد جرى نقلهما إلى المستشفى.

من جانبها، ذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون، شمال رام الله، واعتقلت المواطن فوزي دغمش وهو من قطاع غزة، ما أدى لاندلاع مواجهات.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت حي المصايف في مدينة رام الله، واعتقلت المواطن مالك حسن حنيف.