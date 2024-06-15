بالرصاص والعبوات الناسفة.. سرايا القدس تتصدى لاقتحامات الاحتلال في الضفة

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس-كتيبة جنين مجموعات كفردان، أنها تصدت لقوات الاحتلال المقتحمة للبلدة، برشقاتٍ كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفردان، واندلعت اشتباكات عنيفة مع المقاومين. كما اقتحمت حي المصايف في رام الله.

كذلك، كشف الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابتين، إحداهما حرجة بالرأس، والثانية بشظايا الرصاص في البطن، خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله.

وكانت سرايا القدس، قد نعت أمس الجمعة، الشهداء القادة في كتيبة جنين محمد شلبي ومحمد فياض، الذين ارتقوا خلال اشتباك مع المحتل في قباطية.

وذكرت في بيانها أنّ "شهداؤنا ومجاهدونا يواجهون جيش الاحتلال بألويته وقواته المدعومة بسلاح الجو حتى آخر قطرة دم وآخر رصاصة".

ونفذت قوات الاحتلال قبل ذلك، أعمال تجريف للشوارع وتخريب وتدمير في ممتلكات المواطنين، فيما تصدى المقاومين للاعتداءات بالرصاص والعبوات.

وأعلنت كتيبة جنين - سرايا القدس أنّها خاضت اشتباكات مع قوات الاحتلال على عدة محاور منذ ساعات الفجر.

على صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام عبرية، أمس الجمعة، بإصابة جندي إسرائيلي بجروح بعد تعرضه لعملية دهس، قرب قرية رنتيس، غربي رام الله، في الضفة الغربية.

وأقرّ "جيش" الاحتلال، في بيان، بإصابة الجندي من دون أن يذكر مدى خطورة الإصابة، مشيراً إلى أنّه يلاحق السيارة، وأن الجهات المعنية تفحص تفاصيل الحادث.