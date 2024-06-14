جماهير غفيرة تشيع الشهيد قيس زكارنة في قباطية

فلسطين اليوم

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد قيس محمد زكارنة (18 عاما)، الذي استشهد، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها البلدة مساء أمس.

وكان زكارنة قد استشهد أمس، عقب اقتحام قوات الاحتلال قباطية ومحاصرتها منزلا واغتيال الشابين محمد حيدر الشلبي، ومحمد عصري فياض من مخيم جنين، حيث احتجز جثمانيهما بعد التنكيل بهما.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد زكارنة ملفوفا بالعلم الفلسطيني على الأكتاف في قباطية، وجابوا فيه شوارع البلدة، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا، وصولا إلى المسجد، حيث أدوا الصلاة عليه، وسط ترديد للهتافات الغاضبة.

وسار موكب التشييع، الذي انطلق من أمام المركز الصحي في قباطية، تجاه منزل عائلة الشهيد، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، قبل أن تتم مواراته الثرى في مقبرة البلدة.

وألقيت خلال التشييع كلمات لفعاليات البلدة، أكدت ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال، وطالبت بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، خاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة. وشددت على أن جرائم الاحتلال لن تثني شعبنا وتخيفه، وسيستمر في النضال حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ونعت حركة فتح منطقة الشهيد أبو جهاد، وفصائل العمل الوطني والإسلامي الشهيد زكارنة، مؤكدة أن هذه الجريمة تُضاف إلى سلسلة الجرائم الممنهجة وحرب الإبادة التي ترتكب من قبل الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.