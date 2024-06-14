الصحة بغزة: 34 شهيدًا و71 إصابة خلال الـ24 ساعة والحصيلة 37266 شهيدًا

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة في غزة، يوم الجمعة، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيدًا و71 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي إلى 37266 شهيدًا و85102 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة إلى عدد من الضحايا لا زالوا تحت الرّكام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.