القسام: جيش الاحتلال قتل اثنين من الأسرى لدينا في قصف جوي قبل أيام

فلسطين اليوم

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن جيش الاحتلال قتل اثنين من الأسرى لديها في قصف جوي على مدينة رفح قبل أيام.

وبثت كتائب القسام اليوم الجمعة مقطع فيديو أشارت خلاله إلى أن "الحكومة الإسرائيلية لا تريد عودة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة إلا في توابيت"، وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية تخدع أهالي الأسرى وأن الوقت ينفد.