البرلمان الألماني يرفض مقترحا لوقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"

فلسطين اليوم

رفض البرلمان الفدرالي الألماني مقترحا قدمه حزب “بي إس دبليو” بعنوان “لا أسلحة للحرب في غزة، أوقفوا صادرات الأسلحة إلى إسرائيل”.

البرلمانية عن حزب “بي إس دبليو” سافيم داغدالان، في جلسة متأخرة من ليلة أمس الخميس، أكدت أن الهجمات الإسرائيلية على غزة لم تعد لها علاقة بالدفاع عن النفس.

وأشارت داغدالان إلى أن آلاف الأطفال الفلسطينيين معرضون لخطر الجوع، وأن المسؤول الرئيسي عن ذلك هو حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة التي تمنع شحنات المساعدات الإنسانية لغزة.

ووصفت رفض البرلمان، من تحالف الخضر إلى حزب البديل من أجل ألمانيا، فرضَ تجميد مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل" بأنه “أمر مخز”.

وفي إشارة إلى تقارير تفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم أسلحة ألمانية وأن ذلك جريمة حرب، قالت: “تزود الحكومة الألمانية "إسرائيل" بالأسلحة والذخائر دون ضمير. ونحن في تحالف صحرا فاغنكنخت نعتقد أن عليكم وضع حد لهذا التواطؤ”.

من جانبها دعمت برلمانية حزب اليسار نيكول غولكي المقترح، وقالت: “هذا هو العقاب الجماعي لعشرات الآلاف من الأبرياء”.

وأضافت: “يدهشنا أن نرى الحكومة الألمانية تنحاز إلى جانب واحد في هذا الصراع، ولا يمكنها التعاطف مع جميع ضحايا هذه الحرب الذين يطالبون بإنهائها”.

أما الجناح الحاكم، فجدَّد في كلمته بالبرلمان دعمه لـ"إسرائيل"، بحجة أن حزب “بي إس دبليو” الذي رفض مقترحه يمارس “لعبة أيديولوجية”.