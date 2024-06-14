الاحتلال يقتحم الأقصى خلال صلاة الجمعة ويضيق على المصلين

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك، ومنعت عدد من المصلين من دخوله لأداء الصلاة.

واعتدت قوات الاحتلال على الشبان ومنعتهم من دخول المسجد الأقصى من باب الأسباط، ودققت في هويات الوافدين إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، كما اقتحمت باحاته من أمام قبة الصخرة المشرفة أثناء خطبة وصلاة الجمعة.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة والأعياد، وتمنع المواطنين من أداء الصلوات.