استطلاع إسرائيلي: 57 % يؤيدون انتخابات مبكرة

فلسطين اليوم

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي نُشرت نتائجه، صباح اليوم الجمعة، أن 57 % من المستوطنين يؤيدون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

ووفقًا لاستطلاع نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، فإن 57% من المستوطنين يؤيدون تبكير الانتخابات مقابل معارضة 33 %، فيما قال 10 % من المستطلعة أراؤهم إنهم لا يملكون إجابة محددة.

ووفق نتائج الاستطلاع، فإنه لو جرت انتخابات اليوم فإن الأحزاب المؤيدة لرئاسة نتنياهو للحكومة ستحصل على 50 مقعدا، و61 مقعدا للأحزاب المعارضة له، فيما يحصل النواب العرب على 9 من مقاعد الكنيست الـ 120.

ورأى 54 % من المستوطنين أن زعيم حزب "الوحدة الوطنية" بيني غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 46 % لنتنياهو، بحسب نتائج الاستطلاع.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، فاز الائتلاف اليميني بقيادة نتنياهو في الانتخابات البرلمانية لولاية من 4 سنوات محققا 64 مقعدا في الكنيست، مقابل 51 مقعدا لتكتل الوسط، بزعامة زعيم المعارضة، يائير لابيد.